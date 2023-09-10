Какие вещи должны быть этой осенью у каждой модницы

Грамотно подобранный осенний гардероб позволяет комфортно чувствовать себя в прохладную погоду и одновременно оставаться стильной. Какие вещи должны быть в гардеробе модниц, рассказала дизайнер и основатель бренда одежды Наталья Шумиловская.

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Строгий удлиненный жакет спокойных тонов станет универсальным вариантом как для прогулок с друзьями, так и для деловых встреч. Лучше выбирать оттенки бежевого, фисташковый или шоколадный цвета.

Актуальны будут рубашки больших размеров и широкие джинсы с высокой посадкой. К такой базе идеально подойдут винтажная кожаная косуха или бежевый тренч.

Шумиловская советует приобретать одежду из качественных и натуральных материалов, подбирая элементы гардероба по своей фигуре и не полагаясь на быстро меняющиеся модные тренды, рассказали в Aif.ru.