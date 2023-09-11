Дизайнер разрезала брюки на модели во время показа

Дизайнер из США Сами Миро вышла на подиум и разрезала брюки на манекенщице во время показа в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Совета модельеров Америки (CFDA).

© Lenta.ru

Модель предстала перед зрителями в черном кроп-топе без бретелей и объемных джинсах черного цвета, присборенных ниже колен. В свою очередь, основательница бренда одежды из переработанных материалов Sami Miro Vintage с помощью ножниц удалила передние части чрезмерно удлиненных штанин. Таким образом она превратила наряд в мини-юбку с раздвоенным шлейфом, лежащим на полу.

«Осознанный путь в моде. Меньше отходов — больше будущего, предполагающего разумное потребление. Мы решили рассказать историю трансформации, вдохновения и стремления к более светлому и устойчивому завтрашнему дню», — говорилось в аудиозаписи, сопровождавшей показ, отмечает издание WWD.