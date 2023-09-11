Российский бренд выпустил одежду со «Смешариками»

Российский модный дом Chapurin совместно с анимационным брендом от ГК «Рики» выпустил коллекцию одежды со «Смешариками». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Сообщается, что вещи из линейки «Смешарики by Chapurin» можно будет приобрести во флагманском бутике бренда в Москве или на онлайн-платформе Lamoda. Среди них — базовые футболки, рубашки, минималистичные свитшоты, юбки, тренчи и шорты свободного кроя с персонажами мультсериала.

Основной задумкой дизайнеров была разработка одежды для тех, кто вырос на популярном проекте, который в текущем году отмечает свое 20-летие.