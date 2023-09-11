Названы самые нужные вещи в осеннем гардеробе
Александр Васильев предлагает присмотреться к трикотажным изделиям: водолазкам, свитерам и пуловерам.
Эксперт моды отметил, что следует соблюдать правило: на каждый низ – два или три верха. Таким образом получится составлять разнообразные комплекты со своими вещами.
В своём Telegram-канале Васильев написал, что в осеннем гардеробе обязательны тренчи, пальто, стёганные куртки или пуховики.
Самая актуальная длина – ниже колена. Такие изделия смогут визуально вытянуть фигуру.
Головные уборы тоже важны. С ними можно поэкспериментировать, добавить в гардероб шляпы и шапки.