Названы самые нужные вещи в осеннем гардеробе

Александр Васильев предлагает присмотреться к трикотажным изделиям: водолазкам, свитерам и пуловерам.

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Эксперт моды отметил, что следует соблюдать правило: на каждый низ – два или три верха. Таким образом получится составлять разнообразные комплекты со своими вещами.

В своём Telegram-канале Васильев написал, что в осеннем гардеробе обязательны тренчи, пальто, стёганные куртки или пуховики.

Самая актуальная длина – ниже колена. Такие изделия смогут визуально вытянуть фигуру.