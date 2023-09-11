Названы главные тренды в одежде на осень

Рекомендую обратить свое внимание на клатчи в непривычном размере. Вместо привычных маленьких теперь выбираем большие и объемные формы, в которые можно вместить гораздо больше чем помаду и ключи. Если выбрать клатч яркого цвета, то он станет отличным дополнением и акцентом в образе из базовых вещей нейтральных цветов.