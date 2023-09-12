Даня Милохин уехал из России на фоне слухов о призыве в армию

Блогер Даня Милохин покинул Россию, сообщила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. По ее словам, в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково и улетел в Дубай. "Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", – написала Мизулина. В субботу, 9 сентября, Милохина заметили в столичном аэропорту, где его встречал другой блогер Аслан Шукаша. Отмечалось, что молодой человек вернулся в Россию после продолжительного отсутствия. Прошлой осенью он уехал из страны во время съемок шоу "Ледниковый период", в котором выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. После этого Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина на срочную службу в Вооруженные силы в рамках осенней призывной кампании. Она добавила, что этот опыт позволит молодому человеку доказать свою верность стране, в которой он родился, а также поспособствует патриотическому воспитанию.