Названа визуально омолаживающая одежда на осень

«Плюс на осень можно взять тренчкот или пальто силуэта оверсайз и сумку кроссбоди. Такой наряд отлично будет смотреться как на молодой женщине, так и на женщине 40 плюс. В этом образе границы возраста стерты. В таком наряде вы на 100 процентов будете выглядеть моложе», — заключила стилистка.