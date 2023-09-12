Раскрыты способы одеться в стиле old money

Old money — эстетика потомственных богачей, подразумевающая демонстрацию не заработанных, а унаследованных денежных средств. Материалы премиум-качества — это краеугольный камень. Качественная вещь прослужит вам долго, так что это не только признак шика, но и прямая экономия. Статусно выглядят шелк, твид, кашемир, плотный лен и хлопок, — сказала Эльвира Янковская.

Эксперт уточнила, что вещи в таком стиле не должны смотреться вычурно. Так, она обратила внимание на блейзер, как у принцессы Дианы, тренч в духе 60-х годов, белую рубашку с мужского плеча и широкие брюки со стрелками. «Сколько в них шарма и люкса. Классические вещи элегантны по определению, они всегда смотрятся дорого и роскошно», — заявила стилистка.