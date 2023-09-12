Назван самый удобный тренд этой осени

Пуховой жилет идеально подходит для первых холодов. Его можно накинуть поверх рубашки или худи.

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Стёганые жилеты отлично сочетаются с самыми разными вещами. Это могут спортивные костюмы или же джинсы и рубашка.

Главное, найти такой жилет, который идеально впишется в гардероб. Стилисты thevoicemag.ru рекомендуют выбирать вещь с минимумом декоративной фурнитуры.

Будет хорошо смотреться молния, которая спрятан под специальным «язычком». Жилет должен заканчиваться на уровне бёдер или спускаться немного ниже — но не ниже, чем мини-юбка.

Не стоит покупать удлинённые приталенные жилеты – они считаются антитрендом. Подойдут прямые длинные или укороченные модели.