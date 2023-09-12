53-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в прозрачном платье с разрезом от бедра
Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл поделилась с подписчиками личного блога кадрами из рекламной кампании молодежного бренда PrettyLittleThing.
На одном из снимков 53-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в черном прозрачном платье из шифона с глубоким декольте и высоким разрезом от бедра. Образ манекенщицы дополнили черные туфли на шпильке с золотыми мысами. Дизайн платья был разработан моделью в сотрудничестве с молодыми дизайнерами Виктором Анате и Эдвином Томпсоном для бренда "быстрой моды" PrettyLittleThing.
"Икона, легенда, богиня! Вы просто великолепны", "Не верится, что вам 53 года. Выглядите чуть старше 20", "У вас отличный вкус! Платье - шедевр", "Отличная работа, Наоми", - написали поклонники в комментариях.
В начале августа Наоми Кэмпбелл вместе с Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой снялась для сентябрьской обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей 90-х отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue.