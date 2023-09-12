Наоми Кэмпбелл показала фигуру в прозрачном платье

На одном из снимков 53-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в черном прозрачном платье из шифона с глубоким декольте и высоким разрезом от бедра. Образ манекенщицы дополнили черные туфли на шпильке с золотыми мысами. Дизайн платья был разработан моделью в сотрудничестве с молодыми дизайнерами Виктором Анате и Эдвином Томпсоном для бренда "быстрой моды" PrettyLittleThing.