Как узнать без примерки подходят ли брюки

Безошибочный прием, который используют эксперты в области моды.

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Когда дело доходит до покупок, есть один предмет одежды, который обычно очень лень примерять: брюки. Если вы тоже разделяете это мнение, расслабьтесь, потому что есть хитрости, позволяющие узнать, подходят ли вам брюки, не примеряя их.

Простой, быстрый и эффективный в равной степени, вы можете применить его на практике в том же магазине, не стоя в очереди к примерочным.

Очень любопытная техника, благодаря которой вы можете в мгновение ока определить, подойдет ли вам рассматриваемая одежда.

Она стала вирусной в соцсетях, и все, кто ее пробовал, уверяют, что это работает.

Правило манжеты: эти брюки моего размера?

Случается и такое, когда вы берете с собой в примерку свой обычный размер, и вам приходится выбирать меньший или больший. К сожалению, цифры не всегда соответствуют действительности, и именно поэтому стоит при выборе правильного размера использовать "трюк швеи": если ваше предплечье от локтя до сжатого кулака умещается на талии брюк, значит, оно вашего размера.

Есть и еще один способ - обхватить шею поясом брюк, застегнутым на молнию, и, если два конца соприкасаются, это ваш размер. Если они не соприкасаются, они вам малы.

Сравните на плечах, какими они будут на бедрах

Чтобы узнать, будут ли брюки сидеть свободнее или плотнее в области бедер и ягодиц, вы можете повернуться лицом к самому широкому месту брюк, измерив расстояние между плечами.

Возьмите брюки за концы в самом широком месте и сравните их с шириной ваших плеч, если разница между брюками и вашими плечами очень велика, они, вероятно, будут вам слишком малы. Чем меньше разница, тем лучше.

Как определить, что узкие брюки очень узкие