С наступлением прохладного сезона для представительниц прекрасного пола становится актуальным подбор утепленного стильного гардероба.

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Что носить осенью 2023 года женщинам, – один из часто задаваемых вопросов. Дизайнеры постарались максимально удовлетворить запросы модниц, представив в своих коллекциях разнообразные модели верхней одежды, обуви, аксессуары, служащие гармоничным дополнением образа.

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Осенняя верхняя одежда

Эффектные предметы гардероба помогут воплотить неповторимый стиль. Основой образа выступает верхняя женская одежда, представленная в разнообразной стилистике. Любая девушка сможет подобрать фасон, выигрышно подчеркивающий достоинства ее фигуры и делающий образ неповторимым. При выборе вещей стоит обратить внимание на следующие тренды:

Удлиненное классическое пальто великолепно подходит для делового стиля и повседневного образа.

Пальто-тренч – универсальный фасон, который можно носить как с джинсами, так и с платьем.

Пальто с капюшоном хороший выбор для более прохладных дней осени. Изюминку привнесет оторочка на капюшоне, выполненная из удлиненного или укороченного меха.

Дубленка в моде осени 2023 года предлагается в варианте «авиатор». Вещь, доходящая по длине до середины бедер, оснащена английским воротником, поясом с пряжкой, змейкой-молнией, имеющей прямое или диагональное расположение.

Ветровка, выполненная из герметичной непродуваемой ткани, подойдет для пробежек осенью или дополнения спортивных демисезонных луков.

Пуховик подходит для более холодной погоды, может иметь прямой либо приталенный крой, выполняться в свободном варианте оверсайз. Пикантные нотки вещи придает стеганая прошивка.

Альтернативой пуховику выступает куртка, имеющая дутую структуру.

Стеганые больньевые или меховые жилеты могут быть отличной дополнительной верхней одеждой, которую разрешается носить поверх утепленных свитеров или курток. При наличии частых осадков станет находкой дождевик, которому придается оригинальность за счет яркой однотонной или принтованной расцветки.

Клео.Ру

Цветовая палитра на осень

Оригинальные осенние образы приобретают неповторимые черты с помощью интересной расцветки одежды. Модницам рекомендуется обратить внимание на цветовые тренды, представленные в следующих вариациях:

Бордовый – насыщенный и глубокий оттенок ассоциируется с осенней палитрой и придает одежде элегантность.

Оливковый или хаки – нейтральные зеленые оттенки, которые хорошо вписываются в осенний гардероб.

Темно-синий является классическим и универсальным цветом, который подходит практически для любого стиля и события. Оттенок задействуют как для оформления верхней одежды, так и практичных джинсов.

Темно-коричневый – глубокий и насыщенный оттенок ассоциируется с осенью и идеально подходит для сезонных нарядов.

Гранатовый – яркий и насыщенный оттенок красного поднимает настроение и хорошо смотрится в осенних образах.

Серый цвет может добавить нейтральность и сдержанность в гардероб, поэтому идеально подойдет для оформления официальной деловой одежды.

Некоторые женщины предпочитают сохранять пастельные цвета в своем гардеробе на осень, чтобы создавать более нежные и женственные образы.

Осенние аксессуары

Мода на осень 2023 года приветствует дополнение верхней одежды и других предметов гардероба стильными аксессуарами. Дизайнеры предлагают дополнить наряды следующими оригинальными решениями:

Шарфы и палантины не только добавляют тепла, но и могут стать важным элементом стиля. Выбирайте аксессуары, выполненные из теплых материалов, таких как шерсть, кашемир или акрил.

В осенние дни теплые шапки не только помогут сохранить тепло и защитить голову от ветра и холода, но и выступят стильными аксессуарами. Вниманию модниц предлагаются модели, сделанные в виде бини, беретов, утепленных мехом панам, шляп, кепок и бейсболок.

Для защиты рук от холода и ветра подбирайте стильные перчатки или варежки. В последние сезоны множество моделей обладают также сенсорными функциями, что позволяет пользоваться смартфоном без снятия перчаток.

В осенний сезон предпочтительно выбирать сумки из прочных материалов, таких как замша или кожа, в более приглушенных цветах, соответствующих осенней палитре.

В осенние дождливые дни зонты ярких расцветок помогут защититься от непогоды и привнесут в образ особую изюминку.

Добавление пояса к пальто или вязаному кардигану может подчеркнуть талию и придать силуэту женственность.

Клео.Ру

Удобная и стильная обувь

Осень – время, когда обувь должна быть не только стильной, но и функциональной, чтобы защитить ноги от прохладной и влажной погоды. Гармоничным дополнением верхней одежды выступят следующие обувные тренды:

Ботинки на шнуровке с низким каблуком, известные под названием «оксфорды» обеспечивают комфортность в носке. Они подходят как для повседневных образов, так и для более формальных событий.

Сапоги идеально подходят для прохладных и дождливых дней. В дизайнерских коллекциях представлены модели со шнуровкой, напоминающие высокие берцы, классические вариант с внутренней боковой змейкой, элегантные челси, казаки, соответствующие стилю бохо.

Ботильоны идеально подходят для воплощения женственных элегантных стилей, их допускается носить как с джинсами, так и с платьями.

Лоферы становятся все более популярными в качестве обуви для ранней осени. Они могут быть выполнены в матовом или лакированном варианте.

Утепленные кеды или кроссовки на массивной тракторной подошве – это удобный спортивный вариант осенней обуви. Они идеально сочетаются с джинсами и легкими куртками, флисовыми спортивными костюмами.

Угги из натуральной овчины очень теплые и уютные. Такие обувные модели станут находкой для холодной поздней осени.

Ботфорты незаменимы для девушек, желающих продемонстрировать стройные ноги. Высокие сапоги сочетают с шортами, юбками или платьями мини.

Подведем итог