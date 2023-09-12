Какой блонд уже не в тренде

Безусловно, свежий блонд, который только сотворил ваш мастер в салоне, смотрится невероятно красиво. В любом варианте. Однако стилисты советуют подходит к выбору блонда этой осенью особенно тщательно — далеко не все тренды окрашивания действительно актуальны в этом холодном сезоне.

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Мы собрали все блонды, над которыми стоит подумать несколько раз, прежде чем на них решиться.

Total blonde

Один из самых капризных вариантов окрашивания и при этом самый эффектный. Был когда-то. Сегодня тотал-блонд смотрится максимально ненатурально, особенно при прямом срезе. Пусть тема Барби не успела нас отпустить, все же стилисты рекомендуют отдать предпочтение натуральным оттенкам, причем теплым, так как холодные требуют куда больше вашего внимания и ухода — идеально пепельный и жемчужный блонд смотрятся только сразу после окрашивания. Вы готовы на такие жертвы по времени и расходам? Кроме того, теплый оттенок блонда можно подобрать практически под любую внешность, главное, обсудить этот момент с мастером и не спешить.

Омбре

Некогда самая популярная техника, еще до появления AirTouch. Правда, сегодня омбре уже наскучило даже тем, кто узнал о нем совсем недавно. Далеко не каждая девушка может позволить себе подобную технику — слишком темный натуральный цвет будет абсолютным противопоказанием для подобного окрашивания. Да и не все мастера могут сделать грамотный и мягкий переход. Если вы любите градиент, попробуйте все же тот самый AirTouch, но тщательно выбирайте мастера, так как техника окрашивания сложна и требует руки настоящего профессионала.

Клубничный блонд