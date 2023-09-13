Сара Бертон покидает модный дом Alexander McQueen
Сара Бёртон покидает пост креативного директора бренда Alexander McQueen! Финальный показ сезона весна/лето 2024 состоится 30 сентября на Неделе моды в Париже и станет последним актом в их многолетнем сотрудничестве.
Председатель совета директоров и генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино в своём заявлении сказал:
«Я безмерно благодарен Саре и хочу лично поблагодарить за работу на протяжении последних двух десятилетий, сначала вместе с Ли Александром Маккуином, где она сыграла решающую роль в его успехе, а затем в статусе креативного директора с 2010 года. Благодаря своему опыту, чуткости и таланту Сара продолжала развивать художественное самовыражение этого культового дома. Она сохранила и продолжила наследие Ли, его внимание к деталям и уникальное видение, добавив при этом свой личный, очень творческий штрих».
Сама Бёртон не удержалась от комментария и подвела черту в важной главе своей жизни:
«Я очень горжусь всем, что я сделала, и своей невероятной командой в Alexander McQueen. Они — моя семья, и этот дом был моим домом на протяжении последних 26 лет. Я хочу поблагодарить Франсуа-Анри Пино за то, что он поверил в меня и предоставил мне эту удивительную возможность. Прежде всего, я хочу поблагодарить Ли Александра Маккуина. Он научил меня очень многому, и я бесконечно благодарна ему. Я с нетерпением жду будущего и своей новой главы и всегда буду носить с собой это сокровенное время», — написала дизайнер.
Модельер впервые пришла в Alexander McQueen в роли стажёра ещё во время учебы в 1996 году и вернулась после окончания Central Saint Martins. В 2000 году она была назначена руководителем отдела дизайна женской одежды, работая в тесном контакте с основателем бренда. В 2010 году после его трагической смерти Сара стала креативным директором, получив признание за то, что продолжила наследие Маккуина, создав свой исключительный стиль пошива одежды, и сбалансировала этику кутюрного стиля с линейкой готовой одежды.