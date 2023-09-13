Сара Бертон покидает модный дом Alexander McQueen

«Я очень горжусь всем, что я сделала, и своей невероятной командой в Alexander McQueen. Они — моя семья, и этот дом был моим домом на протяжении последних 26 лет. Я хочу поблагодарить Франсуа-Анри Пино за то, что он поверил в меня и предоставил мне эту удивительную возможность. Прежде всего, я хочу поблагодарить Ли Александра Маккуина. Он научил меня очень многому, и я бесконечно благодарна ему. Я с нетерпением жду будущего и своей новой главы и всегда буду носить с собой это сокровенное время», — написала дизайнер.