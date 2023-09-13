Цвета осени: во что одеться, чтобы не впадать в депрессию
Осень – это не повод грустить и носить скучную, серую одежду, считает стилист Ольга Скорокосова. В беседе с «ФедералПресс» она указала, что для создания настроения лучше всего сейчас подбирать яркие цвета, которые подсказывает сама природа.
«Осень – это не повод грустить и носить скучную, серую одежду. Для создания идеальных осенних образов черпайте вдохновение в красках самой природы. Сочетайте оттенки коричневого, оливкового, бордо и терракота. Для контрастности можно добавлять оттенки серого и графитового», – советует стилист.
По мнению Ольги Скорокосовой, не стоит ограничиваться сочетанием свитера и джинсов, а нужно создавать многослойные образы. Обязательно стоит взять на заметку принты и не забывать про аксессуары.
«Даже яркая сумка, акцентные серьги и стильные очки выделят вас из толпы и поднимут настроение», – утверждает стилист.