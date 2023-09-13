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Российская стилистка назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания

Российская стилистка Ирина Чайкина назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания. Соответствующий комментарий публикует Life.

Стилистка назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания
© Лента.ру

В первую очередь в список вошли джинсы скинни и светлые брюки. Специалистка объяснила, что узкие штаны портят мужскую фигуру, а в светлых есть риск испачкаться, сидя на скамейке или на берегу реки. Помимо этого, эксперт призвала отказаться от спортивных костюмов, кроссовок, маек и шорт.

«Увидев кавалера в спортивном костюме, девушка может решить, что он совсем не готовился к встрече с ней, а просто надел первое, что попалось в шкафу», — пояснила она.

Среди прочего, собеседница издания отметила неуместность мятых, рваных и растянутых вещей. Кроме того, Чайкина посоветовала оставить на другой случай новую одежду и обувь.

«В новой одежде и особенно в новой обуви вам может быть некомфортно. Свидание будет испорчено, а второго шанса произвести первое впечатление, как известно, быть не может», — заявила стилистка.

По словам женщины, также стоит избегать носков и белья с дырками, чтобы не чувствовать себя скованными во время романтической встречи. Изделия черного или ярких цветов будут выглядеть неудачно.

Одежда ярких оттенков может смотреться слишком кричащей и легкомысленной. Кроме того, в таком наряде вы будете привлекать к себе много постороннего внимания, что может не понравиться девушке

Ирина Чайкина

В заключение стилистка порекомендовала надеть привычные для себя вещи, которые чуть больше расскажут о человеке. По ее словам, не стоит примерять на первую встречу костюм с галстуком, если привыкли ходить в кроссовках и джинсах.

«Ваша одежда должна говорить о том, кто вы есть, а не о том, кем вы хотите стать или казаться», — высказалась она.

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