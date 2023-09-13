Самые модные тренды этой осени

Как бы сильно мы ни наслаждались неожиданными солнечными днями этого сентября, когда дело доходит до знакомства с осенними модными тенденциями, не бывает такого понятия, как слишком рано.

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Мы не знаем, как долго продлится доброе бабье лето, – что не мешает нам прикупить осенние модные наряды прямо сейчас.

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Если отбросить метеорологический скептицизм, мысль о том, что модно в новом сезоне на самом деле является одной из самых захватывающих в наступлении более холодных месяцев.

Одна только мысль о хорошем пальто поверх какого-нибудь супер-шикарного трикотажа заставляет нас – осмелимся это сказать – с воодушевлением ждать более низкие температуры.

Итак, что модно носить осенью 2023?

Плиссировка

ГлагоL

Осенью плиссировка – один из самых простых способов улучшить свой образ. Независимо от того, выбираете ли вы мягкую драпированную складку в стиле Loewe или более сложную, плотную складку, как у Paco Rabanne и Rokh, это отличный способ добавить ощущение текстуры, не усложняя образ за счёт различных тканей или слоёв. Остальная часть вашего наряда должна быть монохромной, чтобы плиссировка говорила сама за себя.

Баска

Да, вы не ослышались. Баска официально вернулась в стан «модного» (предупреждаем, что вам может потребоваться некоторое время, чтобы переварить модные тенденции этой осени!), и независимо от того, нравится она вам или нет, не пренебрегайте ей в этом сезоне. Создавая красивый силуэт, традиционная приталенная форма баски делает её универсально привлекательной, и является отличным способом дополнить более сдержанный образ.

Тихая роскошь

Один из самых лёгких трендов осени/зимы – тихая роскошь, которая в последние месяцы набирает обороты у портных. По сути, это противоположность яркой демонстрации богатства с помощью логотипов и мгновенно узнаваемых дизайнерских принтов – здесь речь идёт об искусстве утончённости. От неподвластных времени жилетов до блейзеров и даже просто хорошо скроенных джинсов – спокойная роскошь станет одним из самых мудрых трендов этого сезона благодаря своей вечной долговечности.

Красный

Всем всегда интересно знать о «цвете сезона», и хотя фуксия всё ещё пользуется популярностью благодаря фильму о Барби, настоящим трендовым оттенком этой осени является красный. Не нежно-красный, не рубиновый, малиновый или бордовый, а старый добрый алый. Хотите быль ультрамодной? Носите его с головы до ног!

Откровенность

Кажется, откровенные наряды не отступят никогда. Но поскольку дизайнеры постоянно раздвигают границы с помощью прозрачной одежды, неудивительно, что такая одежда не бывает скучной. В этом сезоне нам придётся надеть брюки для больших девочек – как в прямом, так и в переносном смысле, – поскольку основной тренд заключается в том, чтобы показать свои достоинства. Впрочем, «голые» платья, прозрачные ткани – идеальный выбор для откровенностей. Всё верно: окружающие должны видеть ваше нижнее бельё, если вы хотите быть в тренде.

Длинное чёрное пальто

ГлагоL

Один из самых модных трендов сезона – длинное чёрное пальто – станет самым крутым вариантом верхней одежды на эту осень. Не обязательно покупать такое до самой земли – необходимости подметать тротуары каждый раз, когда вы выходите из дома, нет. Выбирайте такое, которое ниспадает чуть выше щиколотки, как у Виктории Бекхэм, или ещё выше, чтобы оно легко надевалось и не выглядело видавшим виды ещё до наступления октября.

Цветущие сады

Многие из нас любят цветы весной и летом, но рассматривали ли вы их когда-нибудь как осенний продукт? Центральное место этой осени занимают цветы более мрачных оттенков. Выбирайте одежду, у которой глубокий базовый цвет – в идеале чёрный или угольно-серый, – а сверху пусть будет хоть целый цветочный сад. Будь то одно цветение или несколько – это гарантированный способ украсить модный ландшафт в разгар зимы.

Колготки

В моде старые добрые колготки. Не утончённые модели телесного цвета или функциональные чёрные, к которым вы тянетесь каждый раз, когда температура опускается до однозначных значений. Нет – это должны быть кричащая пара колготок, которую должно быть видно за три версты. Ярко-красные цвета были на всех подиумах в этом сезоне, но на самом деле здесь нет никаких правил. Красный, синий, розовый, зелёный, белый… выбирайте любой!

Сливочное масло

Чуть более утончённый, но не менее красивый цветовой тренд, появившийся этой осенью, – это «маслянистые», пастельные жёлто-золотые тона. Носимый с головы до ног, он часто также вписывается в тренд «тихой роскоши», поскольку излучает утончённую элегантность, но в то же время это один из самых простых оттенков в носке. В отличие от чуть более громкого тренда на алый цвет, этот более сдержанный, который гораздо менее страшно носить.

Объёмные шарфы

Даже если у вас сейчас за окном жаркое солнце, поверьте нам, когда мы говорим, что пройдёт всего несколько месяцев, и мы все будем покупать шарфы размером с одеяло и искать в интернете самые шикарные способы, как завернуться в них. Выбирайте любое: будь то супер простое приглушённого оттенка, небрежно перекинутое через плечо, или более эффектное с яркими оттенками и принтами.

Жидкий металл

ГлагоL

Металлик появляется почти каждую зиму благодаря своей сильной ассоциации с сезоном вечеринок, но в 2023 году речь идёт не только о мерцании, но и о количестве и самом предмете в этом цвете. В то время как в предыдущих сезонах были лишь вкрапления серебра и всплески блёсток, то в сезоне осень/зима 2023 сдерживаться нельзя, поскольку образ требует полного соответствия тренду в стиле жидкого металла. С головы до ног это должно выглядеть так, как будто металлический блеск стекает с каждой вашей клеточки тела.

Ремни с заниженной талией

Ещё одна тенденция, которая может заставить вас содрогнуться, когда вы вспомните многие свои образы 00-х, в которых, в частности, использовался такой пояс. Но заниженная талия – одна из самых модных тенденций прямо сейчас. Но если вам не нравятся образы с обнажённым животом, не бойтесь, потому что причин, по которым вы не можете носить пояс поверх, например, платья нет. Просто попробуйте выбрать модель с заниженной талией, чтобы не выглядело так, будто вы просто слишком свободно застегнули ремень.

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