Россиянам перечислили главные модные тренды осени

«А вот главным цветом осени стал насыщенный красный. Он замечен везде – от одежды до едва уловимых аксессуаров и акцентов. Если вы всегда мечтали о пальто алого цвета – сейчас самое время», – отметила дизайнер.

По словам Храмковой, можно смело выбирать плащи из кожи, а также пальто, брюки и юбки миди. Кроме того, сейчас появляется все больше базовых и лаконичных вещей – классические джинсы, серые свитеры, бежевые тренчи. Можно обратить внимание на кружево, которое хорошо сочетается с обычными повседневными вещами.