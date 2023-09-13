Александр Рогов назвал самую модную вещь этой осени

Осень уже наступила, и, пока она не в самом разгаре, есть время дополнить гардероб трендовой вещицей, которая точно поможет получить зачет по дисциплине «Стильно и модно». За подсказкой можно обратиться к любимому народному стилисту Александру Рогову. В своем Telegram-канале он уже назвал маст-хэв осени.