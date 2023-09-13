Александр Рогов назвал самую модную вещь этой осени
Осень уже наступила, и, пока она не в самом разгаре, есть время дополнить гардероб трендовой вещицей, которая точно поможет получить зачет по дисциплине «Стильно и модно». За подсказкой можно обратиться к любимому народному стилисту Александру Рогову. В своем Telegram-канале он уже назвал маст-хэв осени.
Одна из самых модных вещей сезона, по мнению Рогова, — серый кардиган.
«При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно», — пишет Александр.
Вот, кстати, несколько примеров прямо из личного блога модного эксперта. Смотрим, вдохновляемся — и на шопинг!
Кстати, нам кардиган ну уж очень напомнил стиль преппи, который просто обожают герои-подростки американских сериалов. Так что самое время вспомнить любимых персонажей (из «Сплетницы», например) и повторить легендарные образы.