Стилист советует держать в офисе несколько пар обуви

«Придя в офис, мы чаще всего меняем обувь, и вот тут наш продуманный или спонтанно сложившийся образ разбивается о ту обувь, которая хранится у нас в офисе. Почему? Потому что обуви в офисе обычно ничтожно мало. Примерно… одна пара. Хорошо, если она закрывает 50 % рабочих ситуаций, но согласитесь, что пойти на совет директоров и совершать подвиг в виде согласования проекта в семи службах уместнее в разной обуви. Нет на свете той пары, которая безусловно подойдет ко всему и всегда, вне зависимости от ситуации», – считает стилист.