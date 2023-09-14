Стилист советует держать в офисе несколько пар обуви
Одной пары обуви в офисе явно недостаточно. Стилист Надежда Чеснокова советует держать на смену как минимум три-четыре пары. В разговоре с «ФедералПресс» она подчеркнула, что офисная обувь может принципиально отличаться от уличной: тут возможны и тонкая кожаная подошва, и изящный каблук, и нежная цветная замша.
По словам Надежды Чесноковой, именно за счет обуви в нейтральном образе можно сделать «нескучный» акцент.
«Придя в офис, мы чаще всего меняем обувь, и вот тут наш продуманный или спонтанно сложившийся образ разбивается о ту обувь, которая хранится у нас в офисе. Почему? Потому что обуви в офисе обычно ничтожно мало. Примерно… одна пара. Хорошо, если она закрывает 50 % рабочих ситуаций, но согласитесь, что пойти на совет директоров и совершать подвиг в виде согласования проекта в семи службах уместнее в разной обуви. Нет на свете той пары, которая безусловно подойдет ко всему и всегда, вне зависимости от ситуации», – считает стилист.
Надежда Чеснокова советует обзавестись в офисе туфлями-лодочками на высоком каблуке, в которых сразу станет понятно, кто здесь «королева». Варианты можно выбрать любые: нюдовые, черные, яркие лаковые, под кожу рептилий, замшевые с принтом, из шелка. Важно также принести в офис лоферы для повседневного ношения. Модель лучше выбрать классическую, а вот со цветом и фактурой можно поэкспериментировать. Если вы руководитель отдела или глава целой компании – обязательно понадобятся броги, которые придадут строгий вид.
«Здесь лучше без «женских» элементов в виде цвета, высокого каблука, разных фактур и лент вместо шнурков. Задача этой обуви – показать силу и исключить противостояние», – отметила стилист.
Обувь без каблука или балетки для офиса стоит выбирать максимально универсальные, которые будут сочетаться с любым рабочим костюмом. Еще Чеснакова советует обзавестись кроссовками, если позволяет дресс-код – «для забегов по длинным коридорам и лестницам».