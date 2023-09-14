Как подобрать декольте: лайфхаки от стилиста

Как подобрать декольте под свою форму груди: лайфхаки от стилиста
Правильное декольте — успех вашего образа на 60%.
Далеко не каждая девушка задумывается о том, насколько важен вырез в данном случае, а потому мы решили вместе со стилистом рассказать об основных видах декольте и как подобрать именно ваше.
V-образное декольте
Идеальный вариант, если вы подбираете вечерний наряд. С помощью такого выреза можно контролировать степень откровенности, причем довольно безобидным образом — совсем не обязательно делать акцент на длине платья. Если у вас объемные бедра, этот вырез спасет вас в дневное время, так как прекрасно отвлечет внимание на верхнюю часть тела, а потому подбирайте блузки и футболки с подобным декольте, но будьте осторожны с нижним бельем — с таким декольте его часто видно, когда это совсем не нужно.
Оголенные плечи
Пожалуй, самый женственный вариант и просто идеальный выбор на лето. Размер груди при этом совсем не важен. Лучше всего подобное декольте смотрится в платьях и вечерних топах, а вот для дневного образа стоит подобрать нечто более закрытое, если вы отправляетесь в офис. Кстати, стилисты настоятельно советуют ответственно отнестись к выбору нижнего белья или вовсе от него отказаться, если планируете выход «без плечей».
Квадрат
Классический вариант декольте, который уместен всегда и при любом размере груди. Особенную популярность четкий квадрат декольте получил в летних «крестьянских» платьях, но и вечерние образы смотрятся невероятно элегантно. Для девушек с пышными формами такое декольте будет отличным выбором, так как прямые линии идеально подчеркивают объемы, но не делают образ вульгарным.