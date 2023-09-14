Как подобрать декольте: лайфхаки от стилиста

Правильное декольте — успех вашего образа на 60%.

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Далеко не каждая девушка задумывается о том, насколько важен вырез в данном случае, а потому мы решили вместе со стилистом рассказать об основных видах декольте и как подобрать именно ваше.

V-образное декольте

Идеальный вариант, если вы подбираете вечерний наряд. С помощью такого выреза можно контролировать степень откровенности, причем довольно безобидным образом — совсем не обязательно делать акцент на длине платья. Если у вас объемные бедра, этот вырез спасет вас в дневное время, так как прекрасно отвлечет внимание на верхнюю часть тела, а потому подбирайте блузки и футболки с подобным декольте, но будьте осторожны с нижним бельем — с таким декольте его часто видно, когда это совсем не нужно.

Оголенные плечи

Пожалуй, самый женственный вариант и просто идеальный выбор на лето. Размер груди при этом совсем не важен. Лучше всего подобное декольте смотрится в платьях и вечерних топах, а вот для дневного образа стоит подобрать нечто более закрытое, если вы отправляетесь в офис. Кстати, стилисты настоятельно советуют ответственно отнестись к выбору нижнего белья или вовсе от него отказаться, если планируете выход «без плечей».

Квадрат