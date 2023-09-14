Стилист назвал визуально омолаживающую стрижку

Стилист назвал россиянкам визуально омолаживающую стрижку
Бьюти-эксперт и стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам стрижку, которая визуально омолаживает. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».
По словам специалиста, зрительно убрать несколько лет поможет боб-каре, который подходит практически каждой женщине.
«Очень часто для того, чтобы выглядеть стильно, молодо и привлекательно, мы рекомендуем стрижки на основе боб-каре. Их варианты могут выгодно подчеркнуть индивидуальные черты и скрыть недостатки», — пояснил он.
Данная прическа будет удачно смотреться как с челкой, так и без нее.
«Она не требует много времени в укладке и очень красиво отрастает», — заключил эксперт.
Ранее дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам визуально старящую осеннюю одежду. Так, в список попали жакет с принтом «гусиная лапка» и большой шарф с бахромой.