Лисовец перечислил главные тренды осени 2023

Стилист Лисовец перечислил тренды верхней одежды для осени
Стилист и телеведущий Владислав Лисовец посоветовал женщинам носить одежду из кожи и замши этой осенью. Об этом он рассказал в интервью News.ru.
Эксперт заявил, что одежда из кожи и замши и вещи с принтом в виде крупной клетки станут новыми трендами.
"Основным трендом осени 2023-го станут кожа и замша. Остаются популярными куртки и плащи, но уже не оверсайз, а более элегантные и приталенные. При этом выходят из моды огромные пуховики, которые так полюбились россиянам", — заявил Лисовец.
Владислав Лисовец признавался, что его не вдохновляет стиль российских звезд. При этом Лисовец отметил, что не стал бы менять имидж ни одной российской звезды.
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