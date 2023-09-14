С чем носить самые модные юбки этой осени

Этой осенью актуальны модели юбок, созданные из плотных и фактурных тканей.

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Ранее стилисты рассказывали, к каким моделям юбок стоит присмотреться в этом сезоне. В их число вошли джинсовые юбки макси. Их редакторы thevoicemag.ru рекомендуют носить с обувью на каблуке, чтобы вытянуть силуэт. Отлично будут смотреться небесно-голубые модели или варианты из «грязного» денима с потёртостями.

Мини с плиссировкой могут удлинить ноги, если их носить с высокими сапогами на платформе. Также стоит дополнить образ свитером.

Макси из костюмной ткани тоже хорошо подходит для осеннего сезона. Такую модель можно носить каждый день с майкой-алкоголичкой и кроссовками или с атласной блузой и лодочками.