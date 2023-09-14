Эшли Грэм вышла на подиум в корсете с глубоким декольте

Американская модель plus-size Эшли Грэм приняла участие в показе бренда Харриса Рида. Об этом сообщает The Sun.

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Эшли Грэм вышла на подиум под акустическую версию песни Creep группы Radiohead. Модель была одета в облегающее черное платье, которое дополнил золотой корсет с глубоким декольте. Процесс примерки образа Эшли Грэм показала в личном блоге. Для выхода на публику ей зачесали волосы назад и сделали нюдовый макияж.

Газета.Ru

Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года.