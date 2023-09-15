Стилист раскрыла, как тепло и стильно одеться осенью

В погоне за красотой не стоит забывать и о функциональности, и о практичности одежды. В холодную дождливую погоду не нужно носить открытую обувь или укороченные платья и юбки, пренебрегать головными уборами и шарфами, рассказала «ФедералПресс» стилист Ольга Скорокосова.

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«Теплая, практичная одежда тоже может быть модной и стильной», – отметила стилист.

При наличии базового пальто нейтрального оттенка, беж, коричневое, кэмел или серое, подберите стильные, но практичные аксессуары. Добавьте ярких акцентов к образу в виде цветных перчаток и шарфа, отметила Ольга Скорокосова.

Практичная обувь

Это могут быть грубые ботинки, ботильоны или кроссовки на массивной подошве или сапоги-трубы. Можно добавлять в образ стильные фэшн-трюки, например, лоферы на платформе с гольфами.

Головной убор

Выбирайте стильные головные уборы, которые не только украсят ваш образ, но и не дадут вам замерзнуть в холодную, дождливую погоду. Это могут быть удобные головные уборы такие, как бейсболка, накинутый на голову капюшон от худи или стильный берет. Если вы предпочитаете более изысканные образы, используйте шляпы разных форм, как с широкими полями, так и шляпы-ведерки.

И, конечно же, зонтик

Это тоже аксессуар, подчеркивает стилист. Старайтесь выбирать зонт, соответствующий эстетике вашего наряда.