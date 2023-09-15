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Наряд звезды «Игры престолов» на показе оценили зрители

Пользователи сети описали наряд британской актрисы Мэйси Уильямс на открытии Недели моды в Лондоне фразой «продавщица сигарет». Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Наряд звезды «Игры престолов» на показе оценили зрители
© Lenta.ru

26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», пришла на показ Vogue в черном приталенном мини-платье с поясом и белым воротником. Кроме того, наряд был оформлен разноцветной строчкой, пуговицами и разрезом на юбке. Также она надела шляпу с вуалью, прозрачные перчатки, облегающие шорты из сетки, прикрывающие колени, и серебристые туфли на каблуках.

Lenta.ru

Читатели оценили внешний вид знаменитости под публикацией. «О нет, почему?», «Она будто изо всех сил старается выглядеть ужасно», «Ей стоит поменять стилиста», «Выглядит как продавщица сигарет в столовой отеля 40-х годов», «У нее нет чувства стиля, смотрится крайне неудачно», — заявили юзеры.