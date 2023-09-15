Наряд звезды «Игры престолов» на показе оценили зрители

26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», пришла на показ Vogue в черном приталенном мини-платье с поясом и белым воротником. Кроме того, наряд был оформлен разноцветной строчкой, пуговицами и разрезом на юбке. Также она надела шляпу с вуалью, прозрачные перчатки, облегающие шорты из сетки, прикрывающие колени, и серебристые туфли на каблуках.