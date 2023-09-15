Как сочетать замшевые куртки и казаки осенью 2023 года
В осенние тренды каждый год возвращается ковбойский стиль. В моде снова бахрома, шейные платки, замшевые ремни и казаки.
Такие изделия можно увидеть в последних коллекциях Christian Dior, Max Mara, Isabel Marant и других брендов.
Замшевые куртки лучше всего смотрятся в естественных оттенках – чёрном, бежевом и коричневом.
Материя хорошо ложится в классические силуэты. Наиболее удачные изделия из замши – это плащ с бахромой, как у Valentino, ботфорты Tom Ford, новые сумки Saint Laurent, пончо Michael Kors.
Чтобы повторить этой осенью ковбойский стиль, можно надеть казаки с джинсами клёш или мини-юбками из кожзама.
Дополнить образ следует винтажной курткой с бахромой. Ограничений в этом тренде нет. Можно полностью составить аутфит из ковбойских деталей или же обойтись отдельными элементами.