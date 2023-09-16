Как небанально завязать рубашку: 6 модных приемов

Рубашки настолько универсальный предмет одежды, что прекрасно смотрятся и с юбками, и с джинсами. С ними легко продумать даже вечерний образ и подчеркнуть индивидуальность. Особенно если мы говорим о рубашках с примесью синтетических волокон свободного кроя. Как правильно носить такие вещи и выглядеть стильно?

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Во-первых, заправляйте уголки рубашки наискосок. Оба конца рубашки по очереди уведите по диагонали и заправьте в брюки или юбку. Это – спереди. А сзади модель можно не заправлять – пусть свободно лежит поверх низа. Саму вещь или полностью застегните. Или расстегните, если подразумевается еще топ или майка.

Во-вторых, заправьте рубашку в топ. Застегните модель на верхние пуговицы, подкрутите заднюю часть до талии, два конца передней части перекрутите между собой на 360 градусов и спрячьте концы внутрь. Идеальный вариант для образов с классическими брюками или юбками на высокой посадке.

В-третьих, заправьте уголки рубашки в отверстие между пуговицами. При этом один угол вы заправляете в отверстие между пуговицами наружу, а другой – внутрь. Затягиваете узел и выправляете уголки.

В-четвертых, завяжите двойной узел. Концы рубашки тоже заправляем в узел и прячем внутрь. Часть кэжуал-образа готова – осталось подобрать спортивные брюки или платье-комбинацию.

В-пятых, сделайте из уголков рубашки бант. Застегните вещь на все пуговицы, правый уголок обмотайте вокруг пальцев и проденьте в петлю справа налево. Затем левый уголок проденьте в эту же петлю слева направо.