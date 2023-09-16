С чем носить джинсы в 2023 году

Джинсы — это универсальная часть гардероба для человека любого пола и возраста, а также отличный вариант для тех, кто ценит комфорт и не ограничен строгим дресс-кодом.

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«Лента.ру» поговорила со стилистом Валентиной Тараниной о трендах 2023 года и выяснила, какие джинсы будут модными этой осенью и с чем их носить.

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Как появились джинсы?

Джинсы изготовлены из материала, который называется деним. Это слово происходит от названия прочной ткани с саржевым плетением — Serge de Nîmes. Первоначально ткань Сарж де Ним производилась во Франции, в городе Ним (отсюда de Nîmes — «из Нима»). Выпускать ее начали в XVII веке, однако в то время «деним» делали не из хлопка, а из шерсти.

Хлопковую саржу начали выпускать позже в Англии, а к началу XIX века в итальянской Генуе стали популярны синие брюки из грубоватой практичной ткани, которые назывались Bleu de Genes.

Джинсы в современном понимании в 1873 году изобрели бизнесмен Леви Страусс и портной Джейкоб Дэвис. Изначально они шили брюки для шахтеров, которые работали на золотых приисках Америки.

Однако долгое время джинсы были исключительно предметом гардероба рабочих. Массовую популярность брюки из денима получили благодаря голливудским вестернам. В 1950-х годах джинсы стали неким символом подросткового бунта в США — этот предмет одежды запрещали носить в школах, театрах и других местах.

Сегодня джинсы носят люди всех полов и возрастов. Из гардероба рабочих и бунтарей они перекочевали в предмет высокой моды. Так что теперь джинсы могут быть как базовой частью образа, так и сложным, трендовым предметом, который еще нужно будет обыграть.

Какие джинсы носить в 2023 году?

Сами по себе джинсы никогда не выходят из моды. Тренды приходят, уходят, а затем снова возвращаются, это касается и многочисленных моделей брюк из денима. «Лента.ру» поговорила со стилистом Валентиной Тараниной и узнала, какие тренды принесет нам осень 2023 года.

Клеш

Стилист Валентина Таранина считает, что среди актуальных фасонов джинсов этой осенью будут и широкие (wide leg) с клешением от бедра. Что касается посадки — брать можно как джинсы с высокой талией, так и модели со средней и низкой посадкой.

Традиционные «клеши», когда расширение джинсов начинается от колена, тоже будут взяты на вооружение модницами, так как это прямая отсылка к нулевым, — говорит Валентина Таранина

Эксперт советует дополнить свой образ оверсайз-футболкой и босоножками на танкетке — получится образ для модной вечеринки в стиле нулевых. Темные джинсы клеш можно сочетать также с туфлями на шпильке и шелковой блузкой — для создания повседневного офисного лука.

Классические джинсы свободного кроя

Расширьте горизонты своего повседневного гардероба, добавив в него синие или голубые джинсы свободного кроя. Эта простая, неподвластная времени вещь является воплощением стиля и легко сочетается с любым нарядом, уверена эксперт. Их непринужденный силуэт позволит создать уместный образ для любого случая.

Баллоны

Широкие джинсы-баллоны — это аналог брюк-парашютов из денима. Несмотря на мешковатость, эта модель создает изящный силуэт за счет воздушной ткани. Джинсы-баллоны широкие в зоне бедра, но к лодыжке сужаются. Чтобы уравновесить объемные брюки, лучше всего носить их с облегающим узким верхом — водолазками, топами или боди. Еще один вариант — создать легендарный силуэт «песочные часы» при помощи широких плеч и акцента на талии и бедрах.

Низкая посадка

Джинсы с низкой посадкой снова набирают популярность. Такие брюки создают ощущение юношеской игривости и легкости, но правильная стилизация может привнести в образ серьезности. Мешковатые джинсы с заниженной линией талии легко сочетаются с облегающим длинным прозрачным топом или топом без рукавов. Для создания более делового образа используйте шелковую блузку, двубортный пиджак и туфли на каблуках.

Карго

Мешковатые гендерно-нейтральные джинсы-карго — олицетворение беззаботности и расслабленности. По словам стилиста, эта модель подойдет как для веселой вечеринки, так и для создания повседневного образа.

Пусть на джинсах-карго будет одна пара карманов или целых пять — решать только вам. Для завершения образа сочетайте их с босоножками на ремешках, — советует Валентина Таранина.

Скинни

Джинсы скинни, наконец, возвращаются в моду осенью 2023 года. Однако это не те суперузкие джинсы, которые уже стали привычны большинству людей.

Модные дизайнеры предлагают более современный взгляд на классический силуэт скинни. Эти джинсы остаются облегающими почти до самых щиколоток, но имеют более широкий подол. Расклешенный низ придает модели современный вид и создает более актуальный силуэт.

Сочетать новые скинни можно как с вязаным топом и кроссовками для расслабленного городского образа, так и с шелковой блузкой в деловом стиле и босоножками.

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка длины миди или макси — этот тренд актуален уже не один сезон. Такая вещь подойдет как для теплой, так и для прохладной погоды. В этом сезоне тренд на джинсовые юбки переходит от фасона-карандаша к более свободному А-силуэту с необычными деталями, например, юбки с необработанным подолом или асимметричным кроем.

Юбка из денима будет отлично смотреться с белой футболкой, льняной блузкой или укороченным трикотажным топом, а также с грубыми ботинками на каблуке или сапогами до колена.

Puddle Jeans

Экстремально длинные модные брюки из джинсовой ткани — идеальный выбор для создания элегантных образов для деловых встреч. Такие джинсы демонстрируют модный подход к традиционному деловому дресс-коду. В сочетании с элегантным пиджаком, строгой рубашкой и аксессуарами эти джинсы отлично вписываются в изящный образ, который будет выглядеть дорого. Кроме того, такой крой помогает визуально удлинить ноги.

Валентина Таранина отметила, что базовые фасоны, такие как «мамс» и прямые джинсы-трубы, также остаются на виду — они уже стали универсальными и живут в женских гардеробах вне трендов. Что касается цветовых тенденций, то самыми популярными остаются джинсы цвета классического денима — всегда актуальная модель. При этом цветные джинсы — тоже трендовый вариант.

Розовый деним будет на пике популярности из-за всеобщей любви к барбикору, — отмечает Валентина Таранина.

С чем носить джинсы?

Джинсы — универсальная вещь, они отлично будут сочетаться как с массивной кожаной курткой, так и с легким тренчем. Ранней осенью, пока погода позволяет, обратите внимание на джинсовые куртки — комплекты из денима будут как никогда актуальны в этом сезоне.

«Очень стильно выглядят тотал-луки из денима, когда все элементы образа, в том числе и аксессуары, выполнены из джинсы или хотя бы имитируют ее с помощью цвета. И даже просто сумка из денима будет поддерживать джинсы и составлять с ним классный сет», — отмечает стилист Валентина Таранина.

Специалист подчеркивает, что наиболее популярными вариантами верха для осени и зимы остаются базовые варианты пальто (халат или прямое), эко-шубы, стеганые пальто и куртки.

Джинсы будут смотреться одинаково хорошо и с жакетом в стиле Chanel, и с повседневным худи — все зависит от дресс-кода и личных предпочтений. Интересное решение для не слишком торжественного мероприятия — «успокоить» джинсами нарядный комплект.

Если взять блузку из шелка или топ с пайетками, добавить к ним джинсы, обувь на каблуке и яркий макияж, то получится образ в стиле глэм-кэжуал. Смесь будничности и нарядности добавит имиджу той самой небрежности, которую все так любят: выгляжу красиво, но как будто это получилось случайно, — говорит Валентина Таранина.

И, конечно, не стоит забывать, что один и тот же образ можно полностью скорректировать, заменив всего лишь пару обуви.

«Выбирая обувь, стоит обращать внимание на длину джинсов. Кюлоты из денима будут прекрасно смотреться с высокими сапогами, укороченные «мамс» составят отличную пару с кедами или кроссовками, а длинные широкие джинсы — с обувью на каблуке», — рассказывает стилист.

Какие джинсы лучше не носить этой осенью?

Несмотря на всю универсальность джинсов, существуют модели, которые сегодня будут выглядеть неактуально и даже странно, добавила стилист.

Какие фасоны считаются устаревшими на сегодняшний день:

джинсы с отворотами;

рваные джинсы;

джинсы палаццо;

джинсы гаучо;

джинсы с манжетами.

В разговоре с «Лентой.ру» стилист Валентина Таранина подчеркнула, что лучше выбирать джинсы, которые хорошо сидят, руководствуясь не модными трендами, а своим типом фигуры. Важно определить, какие достоинства фигуры хочется подчеркнуть, а от каких отвлечь внимание.

Так, обладательницы широких бедер могут отдать свое предпочтение широким джинсам, которые расклешаются от бедра. Если хочется скорректировать визуально объем в области живота, то подойдут «мамс»-джинсы с завышенной талией и достаточной свободой облегания.