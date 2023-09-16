5 главных трендов этой осени

Осенний сезон приготовил немало интересных тенденций и цветовых решений, привносящих свежие нотки в привычный образ.

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Кожаные куртки, фуксия, строгая классика — какие еще вещи стоит выбирать в этом сезоне, разберемся с дизайнером Натальей Шумиловской.

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Офискор

Офисный дресс-код и строгая классика идеально подойдут на эту холодную осень. Брюки со стрелками, юбка карандаш и свободные модели пиджаков, которые до сих пор не теряют своей актуальности. Они не только идеально подчеркивают фигуру и женственность, но и подходят на любой случай: будь то встреча с друзьями, деловые переговоры или свидание.

Кожа

Вещи из кожи не выходят из моды уже много лет. Этот сезон не станет исключением. С помощью кожаных вещей можно не только выглядеть эффектно, но и создавать сложные и фактурные луки. Наиболее выигрышно кожа смотрится с изделиями из денима и трикотажа крупной вязки. Выбор может пасть на кожаную юбку, платье-рубашку, кожаные штаны skinny или косуху.

Оттенки цвета фуксия

Цвет можно использовать как для тотал-лука, так и в качестве яркого акцента в виде юбки, пальто или жакета. Если вы не планируете пополнять гардероб яркой вещью, тогда можно просто обойтись аксессуаром, сделав его ярким акцентом своего образа. Это может быть сумка, ремень, шарф или обувь.

Многослойность

Тенденция многослойности сохраняется уже несколько лет подряд. Сочетание нескольких самостоятельных вещей гардероба, надетых друг на друга, позволяет не только разнообразить скучные повседневные образы, но и не замерзнуть в холодную пору.

Широкие джинсы