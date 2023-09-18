Стилист Александр Рогов назвал белые колготки трендом осени

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал подписчикам своего Telegram-канала о важном тренде осени. По мнению Рогова, одним из актуальных трендов наступившей осени являются белые колготки.

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"Важный тренд осени - белые колготки. Готовы рискнуть?" - спросил у пользователей стилист.

В качестве примеров Рогов прикрепил фотографии удачных образов с белыми колготками, как с плотными, так и с кружевными.

Еще одним модным трендом осени 2023 Александр Рогов считает серые кардиганы. Носить их стилист предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.

"Одна из самых модных вещей сезона — серый кардиганчик! При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!" — написал стилист.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками. Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей.