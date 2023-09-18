Супермодель 60-х вернулась на подиум
Звезда подиумов 60-х, супермодель Твигги стала звездой показа MAC Cosmetics, который прошел в рамках Недели моды в Лондоне. Фотографии опубликовал Daily Mail.
73-летняя супермодель вышла на подиум в сером костюме, состоящем из расклешенных брюк и пиджака с атласными рукавами. Образ Твигги дополнили классическая белая рубашка и белые кеды. Стилисты уложили волосы манекенщицы легкими волнами и сделали легкий макияж с акцентом на голубые тени.
В начале сентября Твигги стала героиней нового номера журнала Good Housekeeping. Для обложки супермодель позировала в брючном костюме мятного цвета, состоящем из удлиненного жакета с контрастными лацканами, классических брюк и жилетки.
В интервью изданию звезда подиумов рассказала о своей работе, семейной жизни и грядущих проектах. Говоря о семье, Твигги подчеркнула, что секрет ее крепкого 35-летнего брака с мужем Ли Лоусоном во многом сводится к удаче.
«Ли и я вместе уже 38 лет, что пугает! Я полагаю, это большая удача. Никогда не знаешь, когда встречаешь кого-то, чем все обернется и что преподнесет тебе жизнь», — объяснила она.
На вопрос о том, как ей удается в 73 года оставаться в отличной форме, Твигги ответила, что считает своим секретом молодости йогу и пилатес.
«10 лет назад я попала к замечательному остеопату, который порекомендовал мне пилатес. Когда я начала заниматься, я почувствовала себя намного лучше. Это изменило мою жизнь, и это лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни», — поделилась модель.
Ранее Твигги объяснила, как избежала сексуальных домогательств в начале карьеры.