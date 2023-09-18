Супермодель 60-х вернулась на подиум

«10 лет назад я попала к замечательному остеопату, который порекомендовал мне пилатес. Когда я начала заниматься, я почувствовала себя намного лучше. Это изменило мою жизнь, и это лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни», — поделилась модель.