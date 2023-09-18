Трендовые образы plus size на осень 2023

Осень — это время года, когда каждая женщина может выразить свою индивидуальность и шарм, экспериментируя со стилями и цветами.

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Для женщин с пышными формами наступивший сезон насыщен яркими трендами и интересными комбинациями.

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Какой одеждой украсить фигуру +size в теплую и прохладную погоду, рассказала стилист по типу внешности и колоритам Лида Сава.

Царство денима

На модной волне остается деним — продолжение летнего сезона. Любимые джинсы можно комбинировать с футболками или майками и накинутыми поверх рубашками и кардиганами.

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Наденьте джинсы, топ в тон, а сверху набросьте контрастную рубашку. Верхний слой создаст две вертикали по бокам, это визуально удлинит и облегчит фигуру.

Можно выбрать широкие джинсы из не слишком плотной ткани с высокой посадкой и защипами. Они хорошо драпируются по фигуре, удлиняя ноги и формируя красивый силуэт.

Осенний casual

С наступлением прохлады возвращаются мягкие свитшоты и худи, с которыми получаются интересные образы в стиле athleisure (это микс спорта и casual). Сочетайте их с денимом, а также с юбками и брюками из костюмной ткани.

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В немногослойных образах с разными по цвету низом и верхом подоткните свитшот в брюки или юбку по центру либо с одной из сторон. Диагональ цвета, созданная в районе бедер, визуально сужает их в ширине, уменьшает талию и вытягивает силуэт.

Деловые образы: в офис и на каждый день

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Этой осенью актуальны костюмы в летних цветах: ягодных, ярких и пастельных. Если планируете надеть костюм без верхней одежды, оставьте пиджак расстегнутым, чтобы сохранить по бокам две вертикальные линии, удлиняющие фигуру.

Платья

Лето закончилось — тренд на легкие, летящие платья остался. Осенью их можно сочетать с ярким пиджаком или кардиганом, такая комбинация поможет подчеркнуть достоинства фигуры + size.

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Если на кардигане или самом платье есть пояс, важно, чтобы он был в цвет изделия, тогда он выгодно выделит линию талии. Контрастный ремень, напротив, придаст ненужный объем.

Массивных и однотонных платьев лучше избегать, чтобы не утяжелить фигуру.

Верхняя одежда для +size

В качестве верхней одежды на теплую осеннюю погоду можно выбрать пиджак, джинсовую куртку, косуху, кардиган или плащ — обязательно актуальных фасонов и в расстегнутом виде. Можно добавить динамику, например, в виде клетчатого принта на рубашке. Или фактурную ткань.

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Водонепроницаемые плащи, стильные резиновые сапоги и дождевики в ярких цветах помогут создать запоминающийся образ в дождливый день. Как станет холоднее, надеваем пальто с поясом в тон изделия, чтобы создать акцент на талии. В тренде длина макси и структурная плотная ткань.

Также поверх пальто можно накинуть длинный шарф — он вытянет фигуру за счет своей вертикали.

Трендовые цвета, фактура и принты для осени 2023

Цвет, в отличие от фасона, не может устареть: он может быть либо ультрамодным, либо просто актуальным. В осенние образы гармонично вплетаются изделия ярко-оранжевого цвета, а также серых и насыщенных темных оттенков. В их числе — изумрудный, синий, фиолетовый, винный.

Ключевой тренд осени — оттенки красного: насыщенный бордовый, кирпичный и алый. Можно составить тотал-лук из вещей красного цвета или расставить в образе «красные» акценты. Например, в виде сумки, обуви, шапки или шарфа.

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В выборе цвета всегда ориентируйтесь на колорит вашей внешности. Не зацикливайтесь на оттенке, каким бы модным он ни был: если он вам не идет, выберите другой, более подходящий вашему цветотипу. В тренде металлические фактуры: золотые и серебряные ткани, пайетки. Сочетаем блестящие вещи с базовыми и спортивными вещами (футболками, свитшотами и худи) и кроссовками. Также этой осенью в моде изделия из кожи.

Что касается принта, этой осенью по-прежнему актуальная клетка, которая придаст облику утонченность и аристократизм в любую погоду.

Ошибки в образах с фигурой +size

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Какие ошибки в построении образов наиболее часто совершают девушки с пышными формами:

скрывают свои формы за массивными однотонными тканями и длинными свободными платьями-мешками. Такой фасон утяжеляет фигуру и не подчеркивает женственность +size;

носят с брюками или джинсами длинные кофты и футболки до середины бедра. Такая длина визуально укорачивает ноги;

оставляют верх, заканчивающийся прямой горизонталью в районе живота, если он отличается по цвету от низа. Горизонталь делит фигуру пополам и акцентирует внимание на том месте, где заканчивается топ: на широкой части бедер.

Создать эффект более легкой фигуры можно за счет ее дробления и использования разных оттенков одежды. Например, надеть брюки или юбку и футболку одного цвета, а второй слой — другого.