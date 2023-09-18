7 правил выбора одежды для женщин с широкими плечами

Стилистка Юлия Богатова перечислила россиянкам с широкими плечами семь правил выбора одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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В первую очередь специалистка обратила внимание на лаконичный верх. Она объяснила, что необходимо выбирать вещи из плотных тканей, простого фасона и без декора. При этом Богатова отдельно выделила пиджаки. В данном случае она посоветовала носить приталенные модели с узкими лацканами и естественной линией плеча.

Девушкам с подобным телосложением нужно выбирать одежду с правильным вырезом и покроем рукавов. По мнению эксперта, лучше забыть о глубоких декольте. Вместо них следует присмотреться к вещам с вертикальным V- и U-образным вырезам, поскольку они визуально сужают плечи. Что касается рукавов, то будут уместны фасоны кимоно или «колокол».

Кроме того, скорректировать пропорции фигуры помогут объемные брюки и юбки, например, палаццо, с защипами, джинсы-бананы, плиссе и трапеции. Богатова отметила, что в таком случае нужно всегда делать акцент на длинные ноги и подчеркивать талию с помощью платьев длины миди с разрезами или запахом, а также штанов на высокой посадке и полуприталенных силуэтов.