Стилист назвал белые колготки трендом осени

Белые колготки – важный тренд осени. Такое мнение высказал российский стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.

Трендом минувшего лета стали платья с имитацией выставленного напоказ нижнего белья в области декольте. Так, актриса из «Эйфории» Сидни Суини появилась в платье «с бюстгалтером» на Каннском кинофестивале. В аналогичном наряде на фестиваль пришла Скарлетт Йохансон.