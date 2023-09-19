Стилист назвал белые колготки трендом осени
Белые колготки – важный тренд осени. Такое мнение высказал российский стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.
«Важный тренд осени – белые колготки. Готовы рискнуть?», – написал стилист.
Рогов опубликовал фотографии вариантов одежды с белыми кружевными и плотными колготками.
Трендом минувшего лета стали платья с имитацией выставленного напоказ нижнего белья в области декольте. Так, актриса из «Эйфории» Сидни Суини появилась в платье «с бюстгалтером» на Каннском кинофестивале. В аналогичном наряде на фестиваль пришла Скарлетт Йохансон.