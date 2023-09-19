Самая красивая спортсменка мира показала наряд для гольфа и вызвала споры

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, показала наряд для игры в гольф и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях.

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30-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она предстала перед камерой в топе, оформленном воротником и глубоким декольте. При этом девушка сделала макияж с акцентом на губы и собрала волосы в высокий хвост.

«У рубашки есть воротник, так что она уместна для гольфа, верно?» — подписала Спиранак пост, который набрал более 175 тысяч лайков.

Подписчики разделились во мнениях по поводу образа спортсменки в комментариях. «С каждым днем ты все стареешь. Должно быть, из-за этого сложно не выставлять себя напоказ ежедневно», «Она все еще представляет свой аккаунт как спортивный?», «Я ношу поло. Очевидно, что это кофта для гольфа и ничего больше», «У твоей кофты потрясающий воротник. Мне нравится, как он подчеркивает твои... Плечи», «Мне нравится твой юмор, и ты такая красивая», «Потрясающая. Не слушай никого», — высказывались они.