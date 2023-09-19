Стилист назвал тренд осени 2023 года

Стилист Рогов назвал белые колготки трендом осени 2023 года
Российский стилист Александр Рогов назвал один неожиданный предмет гардероба важным трендом осени 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram.
По словам специалиста, в текущем сезоне популярными стали белые колготки. При этом эксперт показал серию фото, на которых проиллюстрированы подходящие образы с данными изделиями.
Так, на размещенных снимках манекенщицы примерили прозрачные и кружевные белые колготки с короткими шортами, лаковой мини-юбкой, твидовым костюмом в тон, платьями длины миди и длинными ботфортами.
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