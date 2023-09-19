Стилист назвал тренд осени 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал один неожиданный предмет гардероба важным трендом осени 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram.

© Unsplash

По словам специалиста, в текущем сезоне популярными стали белые колготки. При этом эксперт показал серию фото, на которых проиллюстрированы подходящие образы с данными изделиями.