Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

Американская модель plus-size Эшли Грэм посетила вечеринку журнала Perfect Magazine в Лондоне. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail. 35-летняя Эшли Грэм выбрала для выхода полностью прозрачное платье из черной органзы с высоким разрезом от талии, под которое надела черное атласное нижнее белье. Модель дополнила образ кожаным черным корсетом и золотистыми босоножками на шпильке. Звезда подиума уложила волосы на прямой пробор и сделала легкий макияж с акцентом на черные стрелки. В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако спустя четыре месяца модель вернулась к активной работе на подиуме и съемкам в глянце. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix. Эшли Грэм регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она признавалась, что после родов столкнулась с облысением и растяжками на теле. По словам манекенщицы, во время беременности у нее сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты и у косметологов, чтобы вылечить кожу.