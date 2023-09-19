6 вещей на осень, которые должны быть у женщины старше 50 лет

Стилист Элизабет Косич отметила, что для прогулки осенью идеально подойдут кожаные леггинсы, в которых будет комфортно. Они выглядят стильно и не стесняют движений. Их можно сочетать с водолазкой, кардиганом и ботинками.

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Также стоит приобрести кашемировый джемпер с коротким рукавом. Их можно носить почти со всем – с джинсами, с костюмными брюками.

Платье-туника трапециевидного силуэта ещё один мастхэв для женщин старше 50 лет. Осенью к нему можно добавить мотокуртку и ботинки.

Блейзер должен хорошо сидеть и подчёркивать талию. Для миниатюрных женщин подойдёт длина до бедренного сустава, а дамам среднего и высокого роста стоит выбрать приталенные модели, отмечает стилист Анджела Фостер.

Тёмные джинсы тоже понадобятся. Стоит выбрать такую модель, которая будет сидеть хорошо по фигуре. Не обязательно гоняться за модными трендами в этом случае.