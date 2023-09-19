Горячий тренд прохладного сезона: белая юбка миди
Посмотрим пристально на этот предмет одежды и узнаем, с чем её сочетать, чтобы получился стильный образ.
В последнее время на подиумах и в стритстайле наблюдалось засилье микро- и мини-юбок, но, похоже, этой осенью женственность возвращается, а вместе с ней и длина миди.
Помимо юбки из голубого денима в гардероб можно смело добавлять юбку такой длины белого цвета, и будет ли она из денима/шерсти/хлопка и др., неважно.
Этот предмет одежды уже видели на улицах нескольких мегаполисов в этом месяце. Благодаря неожиданному для осени цвету, он создаёт свежий образ, который отлично впишется в повседневный образ жизни, даже когда температура на улице стремится к нулю.
Белая юбка на подиумах 2023
В показанных ещё зимой коллекциях модные дома превзошли самих себя, соревнуясь в креативности. Ferragamo предлагает в этом сезоне носить белую юбку как часть футуристического «тотал лука», а Marine Serre дополнил её эффектным широким бохо-ремнём, укороченной джинсовой курткой, высокими ботинками и серьгами-кольцами.
Белая юбка была также замечена у Jil Sander, COS, Arket, Eric Bompard и др.
Белая юбка на улице 2023
Когда дело доходит до стритстайла, то здесь инфлюенсеры готовы дать фору профессиональным дизайнерам по тому, как и с чем носить белую юбку. Jordan Daniels, например, советует объединить белую юбку с рубашкой из джерси. Sophia Roe представила более нарядный образ, сочетая такую юбку с чёрными ботинками и чёрной сумкой. А вот, Marie Heyman на Неделе моды в Копенгагене надела под белую юбку серый вязаные свитер оверсайз, высокие носки в тон и массивные кроссовки для трекинга.
Подводя итоги, можно сказать, что белая юбка – универсальная одежда, подходящая под любой сезон, любой кошелёк и любой стиль. С одной стороны, это делает её идеальной демисезонной вещью, а с другой, слякоть осенью никто не отменял. Поэтому перед тем, как надеть белую юбку, стоит всё же выглянуть в окно или посмотреть прогноз погоды, чтобы убедиться, что белая юбка не превратится в «в серую».