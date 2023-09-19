Горячий тренд прохладного сезона: белая юбка миди

Посмотрим пристально на этот предмет одежды и узнаем, с чем её сочетать, чтобы получился стильный образ.

© Inc-News

В последнее время на подиумах и в стритстайле наблюдалось засилье микро- и мини-юбок, но, похоже, этой осенью женственность возвращается, а вместе с ней и длина миди.

Помимо юбки из голубого денима в гардероб можно смело добавлять юбку такой длины белого цвета, и будет ли она из денима/шерсти/хлопка и др., неважно.

Этот предмет одежды уже видели на улицах нескольких мегаполисов в этом месяце. Благодаря неожиданному для осени цвету, он создаёт свежий образ, который отлично впишется в повседневный образ жизни, даже когда температура на улице стремится к нулю.

Белая юбка на подиумах 2023

В показанных ещё зимой коллекциях модные дома превзошли самих себя, соревнуясь в креативности. Ferragamo предлагает в этом сезоне носить белую юбку как часть футуристического «тотал лука», а Marine Serre дополнил её эффектным широким бохо-ремнём, укороченной джинсовой курткой, высокими ботинками и серьгами-кольцами.

Белая юбка была также замечена у Jil Sander, COS, Arket, Eric Bompard и др.

Белая юбка на улице 2023

Когда дело доходит до стритстайла, то здесь инфлюенсеры готовы дать фору профессиональным дизайнерам по тому, как и с чем носить белую юбку. Jordan Daniels, например, советует объединить белую юбку с рубашкой из джерси. Sophia Roe представила более нарядный образ, сочетая такую юбку с чёрными ботинками и чёрной сумкой. А вот, Marie Heyman на Неделе моды в Копенгагене надела под белую юбку серый вязаные свитер оверсайз, высокие носки в тон и массивные кроссовки для трекинга.