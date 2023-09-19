$96.65+0.01103.09+0.06

Историк моды Васильев перечислил тренды осеннего гардероба

Историк моды Александр Васильев перечислил трендовую одежду и аксессуары на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

Историк моды Васильев перечислил тренды осеннего гардероба
© Unsplash

Эксперт подчеркнул, что гардероб должен зависеть от вкусовых предпочтений и особенностей внешности. При этом он перечислил незаменимые атрибуты осенне-зимней капсулы, к которым стоит присмотреться.

"Трикотажные изделия (свитера, водолазки, пуловеры). Соблюдайте правило: на каждый низ — два или три верха. Так, вы сможете составить разнообразные комплекты и возможных вариантов образов будет гораздо больше. Верхняя одежда (тренчи, стеганные куртки, пальто или пуховики). Самая актуальная длина по-прежнему ниже колена, к тому же такая длина создает вертикали и визуально вытягивает фигуру", — написал Васильев.

Что касается аксессуаров, эксперт посоветовал смело экспериментировать и добавлять в свои образы различные шляпы и шапки. По мнению Васильева, это придаст уникальности любому образу в гардеробе.

2
Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости