Историк моды Васильев перечислил тренды осеннего гардероба
Историк моды Александр Васильев перечислил трендовую одежду и аксессуары на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.
Эксперт подчеркнул, что гардероб должен зависеть от вкусовых предпочтений и особенностей внешности. При этом он перечислил незаменимые атрибуты осенне-зимней капсулы, к которым стоит присмотреться.
"Трикотажные изделия (свитера, водолазки, пуловеры). Соблюдайте правило: на каждый низ — два или три верха. Так, вы сможете составить разнообразные комплекты и возможных вариантов образов будет гораздо больше. Верхняя одежда (тренчи, стеганные куртки, пальто или пуховики). Самая актуальная длина по-прежнему ниже колена, к тому же такая длина создает вертикали и визуально вытягивает фигуру", — написал Васильев.
Что касается аксессуаров, эксперт посоветовал смело экспериментировать и добавлять в свои образы различные шляпы и шапки. По мнению Васильева, это придаст уникальности любому образу в гардеробе.