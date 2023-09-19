Историк моды Васильев перечислил тренды осеннего гардероба

"Трикотажные изделия (свитера, водолазки, пуловеры). Соблюдайте правило: на каждый низ — два или три верха. Так, вы сможете составить разнообразные комплекты и возможных вариантов образов будет гораздо больше. Верхняя одежда (тренчи, стеганные куртки, пальто или пуховики). Самая актуальная длина по-прежнему ниже колена, к тому же такая длина создает вертикали и визуально вытягивает фигуру", — написал Васильев.