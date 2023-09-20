Названы самые модные тренды сезона осень-зима 2023/2024

При этом цветовая палитра вещей будет разнообразна – от бежевого до энергичного бордо, считает доцент кафедры дизайна и народных художественных ремёсел.

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В беседе с Life.ru Наталья Бахлова сообщила, что также стилисты стали чаще использовать красный цвет, который стал «новым чёрным». Он есть везде – и в тотал-луках, и в отдельных элементах, и в аксессуарах.

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Бахлова рекомендует присмотреться к костюмам-тройкам, где есть широкие брюки, строгий пиджак и прозрачный бадлон. Можно носить всё это в одном цвете, но экспериментировать с сочетанием различных фактур.

Хитом сезона эксперт назвала «голые» платья с жакетом пиджачного мужского типа. При этом наряду с оверсайзом в моду вновь входят приталенные силуэты.

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В тренде также кожа, особенно популярны из такого материала пиджаки, плащи, брюки, юбки, лёгкие блузы с рюшами и оборками.

В моду входят цветные колготки, они могут быть кружевными или полупрозрачными, в сетку.

Нулевые в современной моде стали проявляться в любви к дениму. На пике популярности сейчас состаренная джинса и ретрофасоны.