Tommy Hilfiger возобновил работу в России

Американский бренд Tommy Hilfiger, который ранее закрывал свои магазины в России, возобновил работу в стране. Об этом сообщает Mash.

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Выяснилось, что в торговом центре «Авиапарк» в Москве открылся первый магазин марки. В бутике представлены старые коллекции ретейлера, при этом цены на одежду, обувь и аксессуары поднялись на 30 процентов. Еще один магазин бренда планируют в скором времени открыть в столичном «Метрополисе».

Ранее компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая торговой маркой Tommy Hilfiger, передала российское подразделение топ-менеджеру, который переименовал компанию с «Пивиэйч сторс рус» на «Ритэйл экселенс». Согласно информации Mash, новый владелец пытается добиться сохранения вывески на английском языке, но безуспешно.

Производитель одежды PVH помимо Tommy Hilfiger владеет марками Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В связи с нестабильной обстановкой корпорация приостановила работу в России.