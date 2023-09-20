Горячий шоколад и еще 5 трендов маникюра на осень 2023

Рассказываем и показываем, с какими референсами идти к своему мастеру по маникюру.

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Изумрудно-зеленый

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Классические осенние цвета в тон опавшей листве в этом году разнообразит глубокий изумрудно-зеленый. Благородный оттенок имеет сдержанный, но в то же время яркий характер. К тому же насыщенный зеленый эффектно смотрится даже на ногтях небольшой длины. Этот цвет — абсолютный мастхэв текущего сезона. Рекомендуем носить с глянцевым покрытием.

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«Ленивый» маникюр

На смену легким летним одеждам приходят более теплые, тяжелые. Тем не менее важно не перегружать образ, с этим поможет «ленивый» маникюр. Нейтральный и чистый дизайн — то, что нужно осенью. Попросите мастера нанести нежный персиковый оттенок и не слишком сияющий топ, задача — создать иллюзию голых, но все же идеальных ногтей, словно вы и не старались выглядеть безупречно, так вышло само собой.

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Горячий шоколад

Для многих привычный, но модный шоколадный оттенок станет хитом осени 2023, особенно в матовом варианте. Если у вас нет возможности отложить все дела и любоваться городом с чашечкой горячего шоколада, уютное настроение задаст маникюр, посвященный этому напитку. К плюсам отнесем абсолютную универсальность тренда и возможность справиться с ним самостоятельно в домашних условиях.

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Графит-металлик

Индустрия красоты устала от барбикора — мастера и их клиентки пресытились розовым. На смену ему приходит эстетическая противоположность — скромный графит с металлик-эффектом. Темно-серое покрытие прекрасно сочетается с любым осенним образом. Согласитесь, есть в осенней угрюмости что-то очаровательное.

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Однотонный френч

Классика никогда не покидает тренды, но из сезона в сезон претерпевает удивительные метаморфозы. Этой осенью актуален френч в темных оттенках. Благодаря глянцевым улыбкам кажется, словно на кончиках ногтей застыли капли дождя. Для достижения такого эффекта сперва наносят глянцевый лак, а затем матовое покрытие — на большую часть пластины.

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Морозный металлик

К графиту не лежит душа? Нейл-мастера придумали, как освежить любой металлик — от серебра до розового золота. Для этого поверх основного оттенка наносят матирующий верхний слой. В Сети такой подход уже прозвали замороженным металликом. Спасибо, что не замерзшей лужей. Как бы там ни было, эффект матового металла — однозначный тренд, который вполне дружит с другими, как на фото. Здесь и френч, и матовое покрытие, и изумрудный с металлическим блеском.