Стилист Рогов посоветовал носить пышные платья осенью
Стилист Александр Рогов посоветовал носить пышные платья осенью и весной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Давно такого количества романтичных платьев я не видел на стритстайле! Ловите снимки с улиц Лондона во время недели моды сезона весна /лета 2024!» — написал стилист.
Еще одним модным трендом осени 2023 года Александр Рогов считает серые кардиганы. Носить их стилист предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.
«Одна из самых модных вещей сезона — серый кардиганчик! При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!» — написал стилист.
Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.
Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей. Так, например, актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен носят черные шлепки с белыми носками, джинсами-скинни и шерстяным пальто, а супермодель Джиджи Хадид сочетает черные кожаные шлепки с высокими гетрами молочного цвета и теплым вязаным костюмом, состоящим из толстовки и удлиненных шорт.