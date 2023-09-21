Стилист Рогов посоветовал носить пышные платья осенью

Стилист Александр Рогов посоветовал носить пышные платья осенью и весной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Давно такого количества романтичных платьев я не видел на стритстайле! Ловите снимки с улиц Лондона во время недели моды сезона весна /лета 2024!» — написал стилист.

Еще одним модным трендом осени 2023 года Александр Рогов считает серые кардиганы. Носить их стилист предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.

«Одна из самых модных вещей сезона — серый кардиганчик! При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!» — написал стилист.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.