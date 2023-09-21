3 платья на холодный сезон, которые сделают из вас стройняшку

Несовершенства фигуры? Их больше нет!

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Лето прошло, но от платьев мы не собираемся отказываться даже с приближением зимы, и стилисты тут с нами полностью согласны. Однако платье, которое подчеркнет только достоинства и скроет все недостатки, еще нужно найти. Мы собрали топ моделей, которые стройнят всех.

Платье на запах

Идеальная модель для тех, кто хочет скрыть несовершенства в области живота. Визуально такое платье уберет как минимум пару сантиметров в талии и, в целом, вы будете казаться выше. Стилисты рекомендуют присмотреться к платьям подобного кроя девушкам, которым хочется сделать больший акцент на талии. Главное, выбирайте модели из плотных материалов, так как слишком легкая юбка будет слишком сильно облегать фигуру, а нам необходимо придать образу больше строгости и четких линий.

Платье-свитер

Классическая осенняя модель, которая не только согреет, но и придаст больше женственности вашему образу. Огромный плюс этого варианта в том, что такое платье подойдет для любого случай — от свидания до поездки в офис. Чтобы скрыть все, что не нужно демонстрировать, выбирайте плотный свитер длиной ниже колена. Слишком обтягивающие модели дадут обратный эффект — все несовершенства будут подчеркнуты. Избегайте полностью черных свитеров и цветов, который будут слишком контрастировать с обувью, чтобы не «разрезать» фигуру и не укоротить ноги.

Кожаное платье