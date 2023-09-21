О вреде балеток предупредил ортопед

Балетки, которые приобрели особую популярность в этом году, по мнению ортопедов, могут быть опасными для здоровья.

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Действительно, в 2023 году балетки стали мировым трендом. Фотографы множество раз запечатлели гостей Недели моды в этой обуви, ими дополняли образы герцогиня Меган Маркл, актриса Кэти Холмс, телезвезда Кайли Дженнер, супермодели Хейли Бибер и Марта Хант, а также другие публичные личности.

Однако врач-ортопед из Калифорнии Роберт Хоррамян предупреждает об опасности этой обуви для здоровья ног. Ходьба в балетках может вызывать воспаление, образование опухолей. Нередко также ношение подобной обуви приводит к разрушению жировой ткани под стопой, что чревато возникновением мозолей и натоптышей, сообщает New York Post.