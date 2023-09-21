Модель plus-size Эшли Грэм вышла в свет в корсетном платье с голыми плечами
Американская модель plus-size Эшли Грэм посетила вечеринку брендов Moncler x Pharrell Williams, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.
35-летняя Эшли Грэм выбрала для выхода белое облегающее платье-бюстье с голыми плечами. Манекенщица дополнила образ белыми перчатками с открытыми пальцами в тон к платью и белыми босоножками на шпильке. Звезда подиума уложила волосы на ровный пробор и сделала легкий макияж с акцентом на дымчатые глаза.
В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако спустя четыре месяца модель вернулась к активной работе на подиуме и съемкам в глянце. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.
Эшли Грэм регулярно публикует «честные» фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она признавалась, что после родов столкнулась с облысением и растяжками на теле. По словам манекенщицы, во время беременности у нее сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты и у косметологов, чтобы вылечить кожу.