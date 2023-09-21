Модель plus-size Эшли Грэм вышла в свет в корсетном платье

Американская модель plus-size Эшли Грэм посетила вечеринку брендов Moncler x Pharrell Williams, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.

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35-летняя Эшли Грэм выбрала для выхода белое облегающее платье-бюстье с голыми плечами. Манекенщица дополнила образ белыми перчатками с открытыми пальцами в тон к платью и белыми босоножками на шпильке. Звезда подиума уложила волосы на ровный пробор и сделала легкий макияж с акцентом на дымчатые глаза.

В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако спустя четыре месяца модель вернулась к активной работе на подиуме и съемкам в глянце. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.