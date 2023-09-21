Стилист Бородиной не смог отличить поддельную сумку от оригинальной

Стилист российской телеведущей Ксении Бородиной Алеко Надирян не смог отличить поддельное изделие от оригинального. Соответствующая сторис появилась странице в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Знаменитости посетили ярмарку молодого современного искусства Blazar. На размещенных кадрах они предстали на фоне стеллажа с фейковыми сумками, среди которых располагался один аксессуар оригинального бренда. По словам Бородиной, ей со стилистом стоило угадать, какая из вещей на инсталляции является настоящей.

Эксперт предположил, что внутренность одной из сумок принадлежит одному из винтажных аксессуаров. Однако представитель мероприятия заверила, что данное изделие — копия. «Фейк?» — возмутился Надирян.